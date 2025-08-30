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Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM

5 Отзывы
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Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
14 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х144
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х8
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Управляемый коммутатор 2 уровня на базе SwOS имеет 24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ и обеспечивает подключение на канальной скорости с несколькими новыми коммутационными функциями. SFP-слот поддерживает как модули 1.25 Гбит SFP, так и 10 Гбит SFP+.

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Azret

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. доехал без проблем. работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Абдрахманова Э.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка,приятная цена,упаковано очень хорошо,все рабочее
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Уваров Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Кому надо, тот знает что это и зачем. Цена норм, коммутатор рабочий. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные коммутаторы, по такой цене конкурентов просто нет
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Артём Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличная техника. покупаю не первый раз. однозначно рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х144
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор 2 уровня на базе SwOS имеет 24 гигабитных Ethernet-порта, 2 порта SFP+ и обеспечивает подключение на канальной скорости с несколькими новыми коммутационными функциями. SFP-слот поддерживает как модули 1.25 Гбит SFP, так и 10 Гбит SFP+.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Azret

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. доехал без проблем. работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Абдрахманова Э.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка,приятная цена,упаковано очень хорошо,все рабочее
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Уваров Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Кому надо, тот знает что это и зачем. Цена норм, коммутатор рабочий. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные коммутаторы, по такой цене конкурентов просто нет
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Артём Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличная техника. покупаю не первый раз. однозначно рекомендую


Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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