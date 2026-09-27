Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-26, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-26 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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