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Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 8
Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 8
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627361
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Порты
26
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х7
Вес, кг.
2.81

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A

Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-26, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-26 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства.



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Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-26/F3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Порты
26
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-26, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-26 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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