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Коммутатор Tenda TEG3328F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG3328F

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Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 7
Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 5
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 6
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 7
  • Коммутатор Tenda TEG3328F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 511530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEG3328F
14 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 180 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Коммутатор Tenda TEG3328F

Система может генерировать топологию сети автоматически. Он поддерживает обнаружение IP-камер на основе протокола ONVIF и обнаружение сетевых устройств на основе LLDP, а также определение состояния онлайн/офлайн для всех устройств в сети, что повышает эффективность работы и обслуживания локальной сети, а также снижает затраты на обслуживание.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG3328F




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 180 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Система может генерировать топологию сети автоматически. Он поддерживает обнаружение IP-камер на основе протокола ONVIF и обнаружение сетевых устройств на основе LLDP, а также определение состояния онлайн/офлайн для всех устройств в сети, что повышает эффективность работы и обслуживания локальной сети, а также снижает затраты на обслуживание.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG3328F - стоимость товара 14030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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