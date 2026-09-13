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Коммутатор TP-Link TL-SG116P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG116P

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Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 6
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 7
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 8
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 9
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 10
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 11
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 12
Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 5
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 6
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 7
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 8
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 9
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 10
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 11
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 12
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116P - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SG116P
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация, резиновые ножки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х7
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG116P

TP-LINK TL-SG116 – это удобный способ создать компьютерную сеть, объединив в единое информационное пространство до 16 компьютеров и сетевых устройств. Данный коммутатор имеет 16 портов, по каждому из которых информация может передаваться на скоростях 10/100/1000 Мбит/сек. Этот коммутатор вы сможете удобно установить на столе или разместить на стене. Неуправляемый коммутатор имеет таблицу на 8000 MAC-адресов, что гарантирует четкую работу в процессе перенаправления информации. А скорость его коммутационной матрицы составляет 23.8 Гбит/сек, а это значит, что TP-LINK TL-SG116 способен сохранять оптимальную быстроту даже при полной загрузке всех портов, что очень важно, если планируется работа с большим объемом информации.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG116P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация, резиновые ножки
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
TP-LINK TL-SG116 – это удобный способ создать компьютерную сеть, объединив в единое информационное пространство до 16 компьютеров и сетевых устройств. Данный коммутатор имеет 16 портов, по каждому из которых информация может передаваться на скоростях 10/100/1000 Мбит/сек. Этот коммутатор вы сможете удобно установить на столе или разместить на стене. Неуправляемый коммутатор имеет таблицу на 8000 MAC-адресов, что гарантирует четкую работу в процессе перенаправления информации. А скорость его коммутационной матрицы составляет 23.8 Гбит/сек, а это значит, что TP-LINK TL-SG116 способен сохранять оптимальную быстроту даже при полной загрузке всех портов, что очень важно, если планируется работа с большим объемом информации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG116P - по цене 14050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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