Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart
Управляемый коммутатор MikroTik с 8 портами RJ45 и двумя дополнительными SFP-портами станет отличным выбором для тех, кто ценит гибкость и контроль над сетью. Благодаря поддержке уровня L2 легко решать задачи по сегментации и управлению трафиком как в небольшом офисе, так и в домашней сети. Коммутатор работает на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек для проводных подключений и обеспечивает современные скорости до 1 Гбит/с через оптические SFP-порты. Большая таблица MAC-адресов на 16000 записей — простор для расширения и стабильной работы с большим количеством устройств. Настольный форм-фактор и вес 1,083 кг делают устройство устойчивым и простым в размещении.
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