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Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart

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Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 1
Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 2
Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 3
Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 4
Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 5
Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 4
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 5
  • Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723237
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart

Управляемый коммутатор MikroTik с 8 портами RJ45 и двумя дополнительными SFP-портами станет отличным выбором для тех, кто ценит гибкость и контроль над сетью. Благодаря поддержке уровня L2 легко решать задачи по сегментации и управлению трафиком как в небольшом офисе, так и в домашней сети. Коммутатор работает на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек для проводных подключений и обеспечивает современные скорости до 1 Гбит/с через оптические SFP-порты. Большая таблица MAC-адресов на 16000 записей — простор для расширения и стабильной работы с большим количеством устройств. Настольный форм-фактор и вес 1,083 кг делают устройство устойчивым и простым в размещении.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN Cloud Smart




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор MikroTik с 8 портами RJ45 и двумя дополнительными SFP-портами станет отличным выбором для тех, кто ценит гибкость и контроль над сетью. Благодаря поддержке уровня L2 легко решать задачи по сегментации и управлению трафиком как в небольшом офисе, так и в домашней сети. Коммутатор работает на базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек для проводных подключений и обеспечивает современные скорости до 1 Гбит/с через оптические SFP-порты. Большая таблица MAC-адресов на 16000 записей — простор для расширения и стабильной работы с большим количеством устройств. Настольный форм-фактор и вес 1,083 кг делают устройство устойчивым и простым в размещении.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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