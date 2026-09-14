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Коммутатор ORIGO OS2328/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS2328/A1A

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Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 5
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 6
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 7
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 8
Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 5
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 6
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 7
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 8
  • Коммутатор ORIGO OS2328/A1A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729788
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2328/A1A

Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное и эффективное решение для сетей различной сложности. Данный настраиваемый коммутатор весом всего 3 кг обеспечивает комфорт и простоту установки в любом рабочем пространстве благодаря своему настольному форм-фактору. Ключевой особенностью данной модели является наличие 24 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет обеспечить высокоскоростное подключение и обмен данными между устройствами в сети. Также коммутатор оборудован 4 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и увеличивает гибкость в настройке сети. Таблица MAC адресов, рассчитанная на 8000 записей, обеспечивает надежное узловое соединение и эффективное распределение трафика, что является критически важным для стабильной работы сети в условиях высокой загрузки. Коммутаторы ORIGO не поддерживают технологию PoE (Power over Ethernet), что делает их идеальным выбором для тех, кто приоритетно ориентируется на классическую схему питания подключаемых устройств. Бренд ORIGO известен своей надежностью и качеством, что подтверждается долгосрочной эксплуатацией его оборудования на разнообразных объектах. Таким образом, коммутаторы ORIGO являются отличным выбором для создания и управления высокопроизводительными сетями, обеспечивая легкость в настройке и высокую производительность при надежной работе.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2328/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное и эффективное решение для сетей различной сложности. Данный настраиваемый коммутатор весом всего 3 кг обеспечивает комфорт и простоту установки в любом рабочем пространстве благодаря своему настольному форм-фактору. Ключевой особенностью данной модели является наличие 24 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет обеспечить высокоскоростное подключение и обмен данными между устройствами в сети. Также коммутатор оборудован 4 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и увеличивает гибкость в настройке сети. Таблица MAC адресов, рассчитанная на 8000 записей, обеспечивает надежное узловое соединение и эффективное распределение трафика, что является критически важным для стабильной работы сети в условиях высокой загрузки. Коммутаторы ORIGO не поддерживают технологию PoE (Power over Ethernet), что делает их идеальным выбором для тех, кто приоритетно ориентируется на классическую схему питания подключаемых устройств. Бренд ORIGO известен своей надежностью и качеством, что подтверждается долгосрочной эксплуатацией его оборудования на разнообразных объектах. Таким образом, коммутаторы ORIGO являются отличным выбором для создания и управления высокопроизводительными сетями, обеспечивая легкость в настройке и высокую производительность при надежной работе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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