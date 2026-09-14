Коммутатор ORIGO OS2328/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2328/A1A
Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное и эффективное решение для сетей различной сложности. Данный настраиваемый коммутатор весом всего 3 кг обеспечивает комфорт и простоту установки в любом рабочем пространстве благодаря своему настольному форм-фактору. Ключевой особенностью данной модели является наличие 24 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет обеспечить высокоскоростное подключение и обмен данными между устройствами в сети. Также коммутатор оборудован 4 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и увеличивает гибкость в настройке сети. Таблица MAC адресов, рассчитанная на 8000 записей, обеспечивает надежное узловое соединение и эффективное распределение трафика, что является критически важным для стабильной работы сети в условиях высокой загрузки. Коммутаторы ORIGO не поддерживают технологию PoE (Power over Ethernet), что делает их идеальным выбором для тех, кто приоритетно ориентируется на классическую схему питания подключаемых устройств. Бренд ORIGO известен своей надежностью и качеством, что подтверждается долгосрочной эксплуатацией его оборудования на разнообразных объектах. Таким образом, коммутаторы ORIGO являются отличным выбором для создания и управления высокопроизводительными сетями, обеспечивая легкость в настройке и высокую производительность при надежной работе.
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