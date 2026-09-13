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Коммутатор Mercusys MS120GP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS120GP

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Коммутатор Mercusys MS120GP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723688
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х8
Вес, кг.
3.4

Описание товара Коммутатор Mercusys MS120GP

Коммутатор Mercusys – это надежное и простое в использовании сетевое устройство, предназначенное для организации проводных сетей на малых и средних объектах. Данный коммутатор является неуправляемым, что избавляет от необходимости дополнительного конфигурирования и делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут решение «установи и работай». С форм-фактором настольного типа, он легко размещается на рабочем столе или в любом удобном месте, обеспечивая комфортную настройку сетевого оборудования. Mercusys предлагает 16 портов RJ45, что позволяет одновременно подключать множество устройств, таких как компьютеры, принтеры и другие сетевые устройства, создавая стабильное и доступное соединение. Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач и мультимедийного контента. При этом, поддержка PoE (питание по Ethernet) в данном коммутаторе отсутствует, что делает его более доступным по цене. Бренд Mercusys гарантирует простоту и надежность в использовании, что делает данный коммутатор отличным решением для домашних пользователей и небольших офисов.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS120GP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
18
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys – это надежное и простое в использовании сетевое устройство, предназначенное для организации проводных сетей на малых и средних объектах. Данный коммутатор является неуправляемым, что избавляет от необходимости дополнительного конфигурирования и делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут решение «установи и работай». С форм-фактором настольного типа, он легко размещается на рабочем столе или в любом удобном месте, обеспечивая комфортную настройку сетевого оборудования. Mercusys предлагает 16 портов RJ45, что позволяет одновременно подключать множество устройств, таких как компьютеры, принтеры и другие сетевые устройства, создавая стабильное и доступное соединение. Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач и мультимедийного контента. При этом, поддержка PoE (питание по Ethernet) в данном коммутаторе отсутствует, что делает его более доступным по цене. Бренд Mercusys гарантирует простоту и надежность в использовании, что делает данный коммутатор отличным решением для домашних пользователей и небольших офисов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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