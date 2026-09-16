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Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив

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Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, комплект крепления на стену, 4 резиновые ножки, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив

Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A — это компактный настраиваемый коммутатор уровня L2, разработанный для небольших офисов, точек доступа Wi-Fi и систем видеонаблюдения начального уровня. Устройство оснащено 8 портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE и общим бюджетом питания 64 Вт. Встроенный веб-интерфейс, поддержка VLAN, QoS и расширенные функции управления питанием делают его идеальным решением для построения контролируемой, безопасной и энергоэффективной сетевой инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, комплект крепления на стену, 4 резиновые ножки, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A — это компактный настраиваемый коммутатор уровня L2, разработанный для небольших офисов, точек доступа Wi-Fi и систем видеонаблюдения начального уровня. Устройство оснащено 8 портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE и общим бюджетом питания 64 Вт. Встроенный веб-интерфейс, поддержка VLAN, QoS и расширенные функции управления питанием делают его идеальным решением для построения контролируемой, безопасной и энергоэффективной сетевой инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив - стоимость товара 11350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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