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Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F

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Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 170 руб.  16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422115
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
40х30х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F

Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1100-24E-EU0103F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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