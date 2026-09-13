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Коммутатор TENDA TEM2010X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA TEM2010X

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA TEM2010X - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEM2010X - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEM2010X - фото 3
  • Коммутатор TENDA TEM2010X - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723556
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
50000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х9
Вес, г.
700

Описание товара Коммутатор TENDA TEM2010X

Tenda выпустила коммутатор, который идеально подойдет для офисов и небольших серверных. Его настольный форм-фактор позволяет сэкономить место, а вес менее килограмма делает установку легкой и без лишних усилий. В распоряжении — 8 портов RJ45 с гигабитной скоростью для стабильной работы сети и 2 SFP-порта для быстрой интеграции оптики до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — отличный выбор для питания устройств прямо через кабель, без отдельного питания. Объёмная таблица MAC-адресов (до 50000) позволит подключать множество устройств без скачков производительности. Неуправляемый уровень L2 — прямо для тех, кто ценит простоту и надёжность.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEM2010X




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
50000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda выпустила коммутатор, который идеально подойдет для офисов и небольших серверных. Его настольный форм-фактор позволяет сэкономить место, а вес менее килограмма делает установку легкой и без лишних усилий. В распоряжении — 8 портов RJ45 с гигабитной скоростью для стабильной работы сети и 2 SFP-порта для быстрой интеграции оптики до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — отличный выбор для питания устройств прямо через кабель, без отдельного питания. Объёмная таблица MAC-адресов (до 50000) позволит подключать множество устройств без скачков производительности. Неуправляемый уровень L2 — прямо для тех, кто ценит простоту и надёжность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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