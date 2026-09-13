Коммутатор TENDA TEM2010X
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA TEM2010X
Tenda выпустила коммутатор, который идеально подойдет для офисов и небольших серверных. Его настольный форм-фактор позволяет сэкономить место, а вес менее килограмма делает установку легкой и без лишних усилий. В распоряжении — 8 портов RJ45 с гигабитной скоростью для стабильной работы сети и 2 SFP-порта для быстрой интеграции оптики до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — отличный выбор для питания устройств прямо через кабель, без отдельного питания. Объёмная таблица MAC-адресов (до 50000) позволит подключать множество устройств без скачков производительности. Неуправляемый уровень L2 — прямо для тех, кто ценит простоту и надёжность.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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