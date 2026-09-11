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Коммутатор Planet ISW-514PTF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Planet ISW-514PTF

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Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 1
Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 2
Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 1
  • Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 2
  • Коммутатор Planet ISW-514PTF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554577
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
135x56x88
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Planet ISW-514PTF

Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.

Отзывы о товаре Коммутатор Planet ISW-514PTF




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
135x56x88
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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