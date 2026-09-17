Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб.
В наличии
Код товара: 741261
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,крепления
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х9
Вес, кг.
4.9
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
Коммутатор SNR — управляемое L2-устройство для построения компактной сетевой инфраструктуры. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить его на рабочем месте или в телекоммуникационной зоне. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с. Такое сочетание интерфейсов обеспечивает гибкое подключение сетевых устройств и оптических линий. Таблица MAC-адресов на 8000 записей поддерживает работу с разветвлённой сетью. Коммутатор работает на уровне L2 и не поддерживает PoE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 190 руб.3798 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 580 руб.3895 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 710 руб.3928 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
-
В наличииЦена 15 740 руб.3935 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-3200-28
-
В наличииЦена 16 330 руб.4083 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
-
В наличииЦена 16 370 руб.4093 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1016PE
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1118P-16-250W
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор ,крепления
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR — управляемое L2-устройство для построения компактной сетевой инфраструктуры. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить его на рабочем месте или в телекоммуникационной зоне. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с и 2 портами SFP со скоростью 1 Гбит/с. Такое сочетание интерфейсов обеспечивает гибкое подключение сетевых устройств и оптических линий. Таблица MAC-адресов на 8000 записей поддерживает работу с разветвлённой сетью. Коммутатор работает на уровне L2 и не поддерживает PoE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS - по цене 15960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS