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Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A

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Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 420 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A
17 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A

Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A - по цене 17420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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