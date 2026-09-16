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Коммутатор Mercusys MS128GP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS128GP

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Коммутатор Mercusys MS128GP - фото 1
Коммутатор Mercusys MS128GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at, нет
  • Коммутатор Mercusys MS128GP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS128GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723690
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
40 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Коммутатор Mercusys MS128GP

Коммутатор Mercusys предназначен для оптимизации сетевого взаимодействия в малых и средних предприятиях. Это неуправляемое устройство настольного форм-фактора обеспечивает простоту настройки и управления, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо надежное сетевое подключение без лишних сложностей. Модель оснащена 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных и стабильное соединение. Дополнительно, коммутатор включает 2 порта SFP со скоростью 40 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и обеспечивает гибкость в организации сети. Коммутатор не поддерживает Power over Ethernet (PoE), но его широкая функциональность и емкая таблица MAC адресов на 8000 записей компенсируют эту особенность, обеспечивая надежное распределение данных и эффективное управление сетью. С весом 2,1 кг, коммутатор достаточно компактен, чтобы его можно было легко интегрировать в существующую сетевую инфраструктуру. Mercusys, будучи известным брендом в области сетевых решений, гарантирует высокое качество и надежность своей продукции.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS128GP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
40 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys предназначен для оптимизации сетевого взаимодействия в малых и средних предприятиях. Это неуправляемое устройство настольного форм-фактора обеспечивает простоту настройки и управления, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо надежное сетевое подключение без лишних сложностей. Модель оснащена 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных и стабильное соединение. Дополнительно, коммутатор включает 2 порта SFP со скоростью 40 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и обеспечивает гибкость в организации сети. Коммутатор не поддерживает Power over Ethernet (PoE), но его широкая функциональность и емкая таблица MAC адресов на 8000 записей компенсируют эту особенность, обеспечивая надежное распределение данных и эффективное управление сетью. С весом 2,1 кг, коммутатор достаточно компактен, чтобы его можно было легко интегрировать в существующую сетевую инфраструктуру. Mercusys, будучи известным брендом в области сетевых решений, гарантирует высокое качество и надежность своей продукции.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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