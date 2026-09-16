Коммутатор Mercusys MS128GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS128GP
Коммутатор Mercusys предназначен для оптимизации сетевого взаимодействия в малых и средних предприятиях. Это неуправляемое устройство настольного форм-фактора обеспечивает простоту настройки и управления, что делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо надежное сетевое подключение без лишних сложностей. Модель оснащена 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных и стабильное соединение. Дополнительно, коммутатор включает 2 порта SFP со скоростью 40 Гбит/с, что расширяет возможности подключения и обеспечивает гибкость в организации сети. Коммутатор не поддерживает Power over Ethernet (PoE), но его широкая функциональность и емкая таблица MAC адресов на 8000 записей компенсируют эту особенность, обеспечивая надежное распределение данных и эффективное управление сетью. С весом 2,1 кг, коммутатор достаточно компактен, чтобы его можно было легко интегрировать в существующую сетевую инфраструктуру. Mercusys, будучи известным брендом в области сетевых решений, гарантирует высокое качество и надежность своей продукции.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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