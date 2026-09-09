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Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP

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Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295105
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Порты
16 портов RJ45 PoE+ 10/100 Мбит/с, 2 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 гигабитных комбо SFP-слота
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.74

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP

TL-SL1218MP поддерживает стандарт 802.3af/at PoE+, обеспечивая подачу электропитания до 30 Вт на каждый порт PoE. Общий бюджет PoE на 16 портов PoE составляет 192 Вт, что идеально подойдёт для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Порты
16 портов RJ45 PoE+ 10/100 Мбит/с, 2 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 гигабитных комбо SFP-слота
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SL1218MP поддерживает стандарт 802.3af/at PoE+, обеспечивая подачу электропитания до 30 Вт на каждый порт PoE. Общий бюджет PoE на 16 портов PoE составляет 192 Вт, что идеально подойдёт для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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