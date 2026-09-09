Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295105
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
16 портов RJ45 PoE+ 10/100 Мбит/с, 2 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 гигабитных комбо SFP-слота
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.74
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP
TL-SL1218MP поддерживает стандарт 802.3af/at PoE+, обеспечивая подачу электропитания до 30 Вт на каждый порт PoE. Общий бюджет PoE на 16 портов PoE составляет 192 Вт, что идеально подойдёт для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
16 портов RJ45 PoE+ 10/100 Мбит/с, 2 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 гигабитных комбо SFP-слота
Габаритные размеры, мм
440х180х44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ45
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
TL-SL1218MP поддерживает стандарт 802.3af/at PoE+, обеспечивая подачу электропитания до 30 Вт на каждый порт PoE. Общий бюджет PoE на 16 портов PoE составляет 192 Вт, что идеально подойдёт для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
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