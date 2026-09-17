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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 500 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS
18 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор;Кабель питания;Консольный кабель;Кабель заземления;Крепления в стойку (2 шт.);Резиновые ножки (4 шт.);Набор болтов;Руководство по установке;Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS

Перед вами профессиональный коммутатор уровня L2+, созданный для построения высокопроизводительных и надежных сетевых инфраструктур в офисах, учебных заведениях и центрах обработки данных. Его сбалансированная конфигурация портов и расширенные функции управления делают его идеальным решением для задач, где требуется гарантированная пропускная способность и отказоустойчивость. Устройство обладает двенадцатью портами для передачи данных, из которых восемь являются медными гигабитными портами с разъемом RJ-45 для подключения конечных пользователей и периферийного оборудования. Четыре дополнительных восходящих порта представляют собой высокоскоростные интерфейсы SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с каждый. Это позволяет организовать магистральные каналы связи с серверами или другими коммутаторами без создания узких мест. Внутренняя пропускная способность устройства составляет впечатляющие 96 Гбит/с, что обеспечивает бесперебойную одновременную работу всех портов на максимальной скорости. Для централизованного управления и масштабирования система поддерживает технологию объединения в стек, позволяя администратору работать с несколькими физическими устройствами как с одним логическим целым. Коммутатор отличается высокой интеллектуальностью: он поддерживает виртуальные локальные сети, работу по протоколу IPv6, имеет встроенный сервер и клиент DHCP, а для управления предлагает выбор из нескольких безопасных методов, включая протоколы простого управления сетями, удаленного доступа через терминал и защищенной оболочки. Объем оперативной памяти в 256 МБ и флеш-памяти в 64 МБ гарантирует стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и конфигураций. Конструктивно устройство выполнено в форм-факторе для монтажа в стандартную стойку высотой в одну единицу, что экономит пространство в серверной. Для удобства обслуживания предусмотрен консольный порт и разъем USB. Коммутатор эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая увеличенные кадры размером до 12 Кб, что повышает производительность при передаче объемных файлов. Его таблица MAC-адресов рассчитана на 16 тысяч записей, что достаточно даже для разветвленных сетевых сегментов.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор;Кабель питания;Консольный кабель;Кабель заземления;Крепления в стойку (2 шт.);Резиновые ножки (4 шт.);Набор болтов;Руководство по установке;Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами профессиональный коммутатор уровня L2+, созданный для построения высокопроизводительных и надежных сетевых инфраструктур в офисах, учебных заведениях и центрах обработки данных. Его сбалансированная конфигурация портов и расширенные функции управления делают его идеальным решением для задач, где требуется гарантированная пропускная способность и отказоустойчивость. Устройство обладает двенадцатью портами для передачи данных, из которых восемь являются медными гигабитными портами с разъемом RJ-45 для подключения конечных пользователей и периферийного оборудования. Четыре дополнительных восходящих порта представляют собой высокоскоростные интерфейсы SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с каждый. Это позволяет организовать магистральные каналы связи с серверами или другими коммутаторами без создания узких мест. Внутренняя пропускная способность устройства составляет впечатляющие 96 Гбит/с, что обеспечивает бесперебойную одновременную работу всех портов на максимальной скорости. Для централизованного управления и масштабирования система поддерживает технологию объединения в стек, позволяя администратору работать с несколькими физическими устройствами как с одним логическим целым. Коммутатор отличается высокой интеллектуальностью: он поддерживает виртуальные локальные сети, работу по протоколу IPv6, имеет встроенный сервер и клиент DHCP, а для управления предлагает выбор из нескольких безопасных методов, включая протоколы простого управления сетями, удаленного доступа через терминал и защищенной оболочки. Объем оперативной памяти в 256 МБ и флеш-памяти в 64 МБ гарантирует стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и конфигураций. Конструктивно устройство выполнено в форм-факторе для монтажа в стандартную стойку высотой в одну единицу, что экономит пространство в серверной. Для удобства обслуживания предусмотрен консольный порт и разъем USB. Коммутатор эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая увеличенные кадры размером до 12 Кб, что повышает производительность при передаче объемных файлов. Его таблица MAC-адресов рассчитана на 16 тысяч записей, что достаточно даже для разветвленных сетевых сегментов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS - по цене 18500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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