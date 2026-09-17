Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-UPS

Перед вами профессиональный коммутатор уровня L2+, созданный для построения высокопроизводительных и надежных сетевых инфраструктур в офисах, учебных заведениях и центрах обработки данных. Его сбалансированная конфигурация портов и расширенные функции управления делают его идеальным решением для задач, где требуется гарантированная пропускная способность и отказоустойчивость. Устройство обладает двенадцатью портами для передачи данных, из которых восемь являются медными гигабитными портами с разъемом RJ-45 для подключения конечных пользователей и периферийного оборудования. Четыре дополнительных восходящих порта представляют собой высокоскоростные интерфейсы SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с каждый. Это позволяет организовать магистральные каналы связи с серверами или другими коммутаторами без создания узких мест. Внутренняя пропускная способность устройства составляет впечатляющие 96 Гбит/с, что обеспечивает бесперебойную одновременную работу всех портов на максимальной скорости. Для централизованного управления и масштабирования система поддерживает технологию объединения в стек, позволяя администратору работать с несколькими физическими устройствами как с одним логическим целым. Коммутатор отличается высокой интеллектуальностью: он поддерживает виртуальные локальные сети, работу по протоколу IPv6, имеет встроенный сервер и клиент DHCP, а для управления предлагает выбор из нескольких безопасных методов, включая протоколы простого управления сетями, удаленного доступа через терминал и защищенной оболочки. Объем оперативной памяти в 256 МБ и флеш-памяти в 64 МБ гарантирует стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и конфигураций. Конструктивно устройство выполнено в форм-факторе для монтажа в стандартную стойку высотой в одну единицу, что экономит пространство в серверной. Для удобства обслуживания предусмотрен консольный порт и разъем USB. Коммутатор эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая увеличенные кадры размером до 12 Кб, что повышает производительность при передаче объемных файлов. Его таблица MAC-адресов рассчитана на 16 тысяч записей, что достаточно даже для разветвленных сетевых сегментов.