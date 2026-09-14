Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2328P/360W/A1A
Коммутатор ORIGO — это надежное и функциональное решение для организации сети. Имея вес всего 3,5 кг, это устройство компактно размещается на настольной поверхности, позволяя оптимально использовать пространство. Коммутатор оснащен 24 портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных в диапазоне от 10 до 1000 Мбит/сек, что делает его универсальным устройством для различных видов сетевых сред. Одним из ключевых преимуществ данного коммутатора является поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) стандартов 802.3af и 802.3at, обеспечивающей передачу электроэнергии по кабелю Ethernet, что упрощает подключение и питание совместимых устройств без необходимости использования дополнительных источников питания. Коммутатор ORIGO также располагает 4 портами SFP, обеспечивающими скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его подходящим решением для монтажа гибкой и масштабируемой сетевой архитектуры. Таблица MAC-адресов размером 8000 записей позволяет эффективно управлять сетевым трафиком для большого количества устройств, подключенных к вашей сети. Как настраиваемый коммутатор уровня L2, ORIGO предлагает продвинутые сетевые функции и поддержку расширенных протоколов, позволяя максимально адаптировать параметры сети под ваши конкретные нужды. Бренд ORIGO зарекомендовал себя надежностью и высоким качеством, что делает данный коммутатор отличным выбором как для малого, так и для среднего бизнеса.
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