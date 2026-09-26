Коммутатор PLANET IGS-4215-4T2S
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Характеристики
Описание товара Коммутатор PLANET IGS-4215-4T2S
Управляемый коммутатор Planet — это надежное решение для компактных сетей. Настольный форм-фактор позволяет легко разместить устройство даже в небольшом офисе или на рабочем столе администратора. 4 порта RJ45 с гигабитной скоростью обеспечивают молниеносный обмен данными между рабочими станциями, а 2 порта SFP на 1 Гбит/с идеально подходят для подключения к оптоволоконным линиям и расширения сети. Уровень L2 даёт гибкость настройки и контроля, а емкая таблица MAC-адресов на 8000 записей справится с интенсивным трафиком и многочисленными устройствами. Отличный выбор для тех, кто ценит управляемость и лёгкость интеграции без избыточных опций.
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