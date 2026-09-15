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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
15 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, инструкция
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х7
Вес, кг.
2.92

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A

Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 – управляемое приспособление настольного типа, которое используется для построения и масштабирования сети. На корпусе предусмотрено 28 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с. Модель монтируется в стойку, для этого в комплектации есть необходимая оснастка. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 характеризуется низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты. Модель снижает риск проникновения вирусов и нежелательного контента, атак злоумышленников и других веб-опасностей. Технология Auto Voice VLAN обеспечивает приоритет «голосового» трафика. Устройство оптимально для установки и управления в охранных организациях или телекоммуникационных системах.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, инструкция
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 – управляемое приспособление настольного типа, которое используется для построения и масштабирования сети. На корпусе предусмотрено 28 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с. Модель монтируется в стойку, для этого в комплектации есть необходимая оснастка. Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3 характеризуется низким энергопотреблением и высоким уровнем защиты. Модель снижает риск проникновения вирусов и нежелательного контента, атак злоумышленников и других веб-опасностей. Технология Auto Voice VLAN обеспечивает приоритет «голосового» трафика. Устройство оптимально для установки и управления в охранных организациях или телекоммуникационных системах.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A - по цене 15710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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