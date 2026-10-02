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Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 2
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Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 4
Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 4
  • Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648651
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
11
Габаритные размеры, мм
280x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A)

Коммутатор ORIGO OS3110 рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение с функциями базовой маршрутизации, обеспечения безопасности, контроля доступа, отказоустойчивости, качества обслуживания и VLAN. Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, расширенный функционал виртуальных локальных сетей, функцию Port Security, аутентификацию 802.1X и создание списков управления доступом ACL. Поддержка IGMP/MLD Snooping позволяет улучшить работу с приложениями многоадресной рассылки, a QoS – обеспечить приоритетную передачу мультимедийного трафика. Для повышения производительности и надежности сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция LoopBack Detection, обеспечивающая дополнительную защиту от образования петель.



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Теги товара: Коммутаторы 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
11
Габаритные размеры, мм
280x180x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS3110 рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение с функциями базовой маршрутизации, обеспечения безопасности, контроля доступа, отказоустойчивости, качества обслуживания и VLAN. Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, расширенный функционал виртуальных локальных сетей, функцию Port Security, аутентификацию 802.1X и создание списков управления доступом ACL. Поддержка IGMP/MLD Snooping позволяет улучшить работу с приложениями многоадресной рассылки, a QoS – обеспечить приоритетную передачу мультимедийного трафика. Для повышения производительности и надежности сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция LoopBack Detection, обеспечивающая дополнительную защиту от образования петель.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 8 портов
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