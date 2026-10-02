Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3110/A1A)
Коммутатор ORIGO OS3110 рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение с функциями базовой маршрутизации, обеспечения безопасности, контроля доступа, отказоустойчивости, качества обслуживания и VLAN. Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, расширенный функционал виртуальных локальных сетей, функцию Port Security, аутентификацию 802.1X и создание списков управления доступом ACL. Поддержка IGMP/MLD Snooping позволяет улучшить работу с приложениями многоадресной рассылки, a QoS – обеспечить приоритетную передачу мультимедийного трафика. Для повышения производительности и надежности сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция LoopBack Detection, обеспечивающая дополнительную защиту от образования петель.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов
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