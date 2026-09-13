Коммутатор TP-Link SG2210P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2210P
TP-Link выпускает управляемый настольный коммутатор, который сочетает в себе удобство и серьёзные сетевые возможности. Благодаря весу 1,4 кг устройство остаётся устойчивым на любой поверхности — подойдет как для офисов, так и для небольших серверных. Молниеносная базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет легко справляться с большими потоками информации, а 8 портов RJ45 дают гибкость в подключении целого парка устройств. Два дополнительных порта SFP расширяют горизонты интеграции. Размер таблицы MAC-адресов — 8000, что даёт прочный задел для разрастания вашей сети. Этот коммутатор поддерживает PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, позволяя питать совместимые устройства прямо по кабелю. Работая на уровне L2, он отлично подходит для централизованного и гибкого управления сетью. Надёжный выбор для динамичного бизнеса и домашних проектов, где важны и мощность, и комфорт развертывания.
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