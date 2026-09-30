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Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)

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Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 1
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Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 3
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 4
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 5
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 6
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 7
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 8
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 9
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 10
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 11
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 12
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 13
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 14
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 15
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
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  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 3
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 4
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 5
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 6
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 7
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 8
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 9
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 10
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 11
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 12
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 13
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 14
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 15
  • Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
14 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x38.5x170
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
490

Описание товара Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)

TP-Link Omada SG2005P-PD - уличный гигабитный 5-портовый коммутатор серии Omada. 1-й порт коммутатора поддерживает PoE-In стандарта 802.3bt (обеспечивающий питание самого коммутатора), остальные 4 порта - поддерживают PoE-Out стандартов 802.3af/at, обеспечивая общий бюджет до 64 Вт. Благодаря интеграции с Omada SDN, поддерживает Zero-Touch Provisioning, централизованное облачное управление и мониторинг через контроллер Omada. Коммутатор соответствует степени пыле- и влагозащиты IP55, может работать в диапазоне температур от –40 до +60°C, защищен от ультрафиолетовых лучей и оснащен молниезащитой до 4 кВ.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x38.5x170
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link Omada SG2005P-PD - уличный гигабитный 5-портовый коммутатор серии Omada. 1-й порт коммутатора поддерживает PoE-In стандарта 802.3bt (обеспечивающий питание самого коммутатора), остальные 4 порта - поддерживают PoE-Out стандартов 802.3af/at, обеспечивая общий бюджет до 64 Вт. Благодаря интеграции с Omada SDN, поддерживает Zero-Touch Provisioning, централизованное облачное управление и мониторинг через контроллер Omada. Коммутатор соответствует степени пыле- и влагозащиты IP55, может работать в диапазоне температур от –40 до +60°C, защищен от ультрафиолетовых лучей и оснащен молниезащитой до 4 кВ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - по цене 14210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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