Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб.
В наличии
Код товара: 648657
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x38.5x170
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
490
Описание товара Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
TP-Link Omada SG2005P-PD - уличный гигабитный 5-портовый коммутатор серии Omada. 1-й порт коммутатора поддерживает PoE-In стандарта 802.3bt (обеспечивающий питание самого коммутатора), остальные 4 порта - поддерживают PoE-Out стандартов 802.3af/at, обеспечивая общий бюджет до 64 Вт. Благодаря интеграции с Omada SDN, поддерживает Zero-Touch Provisioning, централизованное облачное управление и мониторинг через контроллер Omada. Коммутатор соответствует степени пыле- и влагозащиты IP55, может работать в диапазоне температур от –40 до +60°C, защищен от ультрафиолетовых лучей и оснащен молниезащитой до 4 кВ.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x38.5x170
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
TP-Link Omada SG2005P-PD - уличный гигабитный 5-портовый коммутатор серии Omada. 1-й порт коммутатора поддерживает PoE-In стандарта 802.3bt (обеспечивающий питание самого коммутатора), остальные 4 порта - поддерживают PoE-Out стандартов 802.3af/at, обеспечивая общий бюджет до 64 Вт. Благодаря интеграции с Omada SDN, поддерживает Zero-Touch Provisioning, централизованное облачное управление и мониторинг через контроллер Omada. Коммутатор соответствует степени пыле- и влагозащиты IP55, может работать в диапазоне температур от –40 до +60°C, защищен от ультрафиолетовых лучей и оснащен молниезащитой до 4 кВ.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TP-Link (SG2005P-PD) - по цене 14210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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