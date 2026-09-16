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Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT

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Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - фото 1
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Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 
Начислим 223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
13 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT

MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT Коммутатор управляемый для передачи данных и питания по одному гибридному кабелю на расстояние до 1–2 км, что облегчает построение сетей в суровом климате, на удалённых объектах и больших территориях. Сократите число кабелей — передавайте питание и данные куда угодно по одному гибридному кабелю, который состоит из оптоволоконных и медных жил. На дальнем конце GPERx6 всё разделяет: SFP+ — для восходящих магистральных каналов связи, PoE-Out — для питания других коммутаторов или точек доступа, а выходы постоянного тока — для IoT- и специализированных устройств.

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT Коммутатор управляемый для передачи данных и питания по одному гибридному кабелю на расстояние до 1–2 км, что облегчает построение сетей в суровом климате, на удалённых объектах и больших территориях. Сократите число кабелей — передавайте питание и данные куда угодно по одному гибридному кабелю, который состоит из оптоволоконных и медных жил. На дальнем конце GPERx6 всё разделяет: SFP+ — для восходящих магистральных каналов связи, PoE-Out — для питания других коммутаторов или точек доступа, а выходы постоянного тока — для IoT- и специализированных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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