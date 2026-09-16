Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб.
В наличии
Код товара: 723235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 900 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8
Описание товара Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT Коммутатор управляемый для передачи данных и питания по одному гибридному кабелю на расстояние до 1–2 км, что облегчает построение сетей в суровом климате, на удалённых объектах и больших территориях. Сократите число кабелей — передавайте питание и данные куда угодно по одному гибридному кабелю, который состоит из оптоволоконных и медных жил. На дальнем конце GPERx6 всё разделяет: SFP+ — для восходящих магистральных каналов связи, PoE-Out — для питания других коммутаторов или точек доступа, а выходы постоянного тока — для IoT- и специализированных устройств.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 310 руб.3328 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-FLEX
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 040 руб.3510 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 150 руб.3538 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
-
В наличииЦена 14 200 руб.3550 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (SG2005P-PD)
-
В наличииЦена 14 730 руб.3683 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210P
-
В наличииЦена 15 210 руб.3803 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 270 руб.3818 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 600 руб.3900 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
3
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT Коммутатор управляемый для передачи данных и питания по одному гибридному кабелю на расстояние до 1–2 км, что облегчает построение сетей в суровом климате, на удалённых объектах и больших территориях. Сократите число кабелей — передавайте питание и данные куда угодно по одному гибридному кабелю, который состоит из оптоволоконных и медных жил. На дальнем конце GPERx6 всё разделяет: SFP+ — для восходящих магистральных каналов связи, PoE-Out — для питания других коммутаторов или точек доступа, а выходы постоянного тока — для IoT- и специализированных устройств.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT