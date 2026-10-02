Коммутатор ORIGO (OI2210/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OI2210/A1A)
Коммутатор ORIGO OI2210 предназначен для построения гигабитных сетей передачи данных на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. OI2210 работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и надежная конструкция без вентиляторов позволяют коммутатору стабильно работать в сложных промышленных условиях. Для систем видеонаблюдения реализованы режимы VLAN и CCTV, позволяющие изолировать трафик подключенных устройств и увеличить дальность передачи данных до 250 м.
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