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Коммутатор Planet IP30 IGS-801T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Planet IP30 IGS-801T

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Коммутатор Planet IP30 IGS-801T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518852
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
135x32x87
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-801T

Коммутатор Planet IP30 IGS-801T

Отзывы о товаре Коммутатор Planet IP30 IGS-801T




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
135x32x87
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Planet IP30 IGS-801T
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Planet IP30 IGS-801T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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