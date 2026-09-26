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Коммутатор Cudy GS1020PS2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS1020PS2

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Коммутатор Cudy GS1020PS2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740857
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х9
Вес, кг.
3.25

Описание товара Коммутатор Cudy GS1020PS2

Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для современной сети. Целых 16 портов RJ45 позволяют свободно подключать большое количество устройств — идеальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря поддержке PoE (802.3af и 802.3at) питание и данные по одному кабелю — меньше проводов, больше порядка. 2 скоростных SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость для подключения оптоволоконных каналов. Уровень L2 и базовая скорость до 1 Гбит/с обеспечивают стабильную передачу данных без потерь. Настольный форм-фактор не займёт лишнего места, а вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует работу даже при высокой нагрузке. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — просто подключите и используйте.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS1020PS2




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для современной сети. Целых 16 портов RJ45 позволяют свободно подключать большое количество устройств — идеальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря поддержке PoE (802.3af и 802.3at) питание и данные по одному кабелю — меньше проводов, больше порядка. 2 скоростных SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость для подключения оптоволоконных каналов. Уровень L2 и базовая скорость до 1 Гбит/с обеспечивают стабильную передачу данных без потерь. Настольный форм-фактор не займёт лишнего места, а вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует работу даже при высокой нагрузке. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — просто подключите и используйте.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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