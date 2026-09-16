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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 350 руб. 
Начислим 262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A
16 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.82

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A

Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28/FL2A, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28/FL2A, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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