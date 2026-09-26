Коммутатор Origo OS3126/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS3126/A1A
Управляемый коммутатор ORIGO с 24 портами RJ45 и 2 слотами SFP станет мощным центром для офиса или крупной рабочей группы. Благодаря форм-фактору настольного размещения его легко разместить прямо на рабочем столе — без лишних сложностей и затрат места. Поддержка скорости до 1000 Мбит/сек на каждом порту обеспечивает стремительный обмен данными между всеми подключёнными устройствами. Наличие поддержки PoE по стандартам 802.3af и 802.3at упрощает подключение IP-камер, телефонов и точек доступа без лишних блоков питания — питание и данные идут по одному кабелю. Таблица MAC-адресов на 8000 записей открывает простор для масштабирования вашей сети даже в условиях большого числа пользователей. L2-функциональность подходит для интеллектуального управления трафиком и эффективной организации сетевого пространства.
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