Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб.
В наличии
Код товара: 631193
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 10/100 Мб/с, 1 х 1000 Мб/с
Габаритные размеры, мм
440 х 244.8 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х31х10
Вес, кг.
3.86
Описание товара Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 8.8Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 24 порта 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 24 порта RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 370 Вт.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 10/100 Мб/с, 1 х 1000 Мб/с
Габаритные размеры, мм
440 х 244.8 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 8.8Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 24 порта 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 24 порта RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 370 Вт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN - по цене 9700 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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