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Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN

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Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
9 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 10/100 Мб/с, 1 х 1000 Мб/с
Габаритные размеры, мм
440 х 244.8 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х31х10
Вес, кг.
3.86

Описание товара Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN

Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 8.8Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 24 порта 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 24 порта RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 370 Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 10/100 Мб/с, 1 х 1000 Мб/с
Габаритные размеры, мм
440 х 244.8 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN уровня Layer 1 со скоростью коммутации 8.8Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 16K, содержит 24 порта 10/100 Мб/с и 1 порт 1 Гб/с RJ-45, оснащен 1 портом двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45. Коммутатор поддерживает технологию PoE и имеет 24 порта RJ-45 с поддержкой PoE суммарной мощностью 370 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN - по цене 9700 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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