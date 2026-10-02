Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%9 130 руб. 14 000 руб.
В наличии
Код товара: 295122
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 130 руб. -35%
14 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, кабель питания, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
Энергосберегающий гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel Networks в металлическом корпусе с тихим безвентиляторным охлаждением.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
-
В наличииЦена 9 100 руб.2275 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2007X
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитКоммутатор Uniview NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024 1U
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEM2010F
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2010X
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1118P-16-150W
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив
-
В наличииЦена 10 860 руб.2715 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, кабель питания, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Энергосберегающий гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel Networks в металлическом корпусе с тихим безвентиляторным охлаждением.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F