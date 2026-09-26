Коммутатор TP-Link PSM500-AC
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.66
Описание товара Коммутатор TP-Link PSM500-AC
TP-Link представляет управляемый коммутатор уровня L2, который сочетает гибкость управления с компактным настольным форм-фактором. Весит всего 1 кг — идеальный вариант для офисов, где важна экономия пространства. Вместительная таблица MAC-адресов на 2000 записей позволяет легко масштабировать сеть. Базовая скорость передачи данных — 100 Мбит/сек, что обеспечивает стабильную работу в стандартных рабочих сценариях.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
TP-Link представляет управляемый коммутатор уровня L2, который сочетает гибкость управления с компактным настольным форм-фактором. Весит всего 1 кг — идеальный вариант для офисов, где важна экономия пространства. Вместительная таблица MAC-адресов на 2000 записей позволяет легко масштабировать сеть. Базовая скорость передачи данных — 100 Мбит/сек, что обеспечивает стабильную работу в стандартных рабочих сценариях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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