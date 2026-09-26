Коммутатор Cudy GS1024E
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1024E
Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 и 24 SFP-портами — настоящая находка для тех, кто ценит гибкость и масштабируемость сети. Модель поддерживает настройку, что позволит подстроить её под любые задачи, а настольный форм-фактор сэкономит место в офисе или серверной. Работает на уровне L2, обеспечивая надежное распределение потоков данных. Устройства и камеры легко подключаются благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af/at, не требуя дополнительных блоков питания — это удобно для организации удалённых рабочих мест. Базовая скорость передачи данных достигает 10/100/1000 Мбит/сек, а SFP-порты со скоростью 1 Гбит/с отлично подходят для оптических подключений на большие расстояния. Таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет без проблем поддерживать обширные сети. Cudy — ваш выбор для расширения возможностей корпоративной инфраструктуры.
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