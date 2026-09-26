Коммутатор Cudy IG1008P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy IG1008P
Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для малых офисов и домашних сетей. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство там, где это действительно удобно — на столе или полке. Неуправляемый тип исключает сложные настройки, что идеально для быстрой организации рабочих мест без лишних хлопот. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at даёт возможность запитывать совместимые устройства прямо по кабелю — никаких лишних адаптеров, только «чистое» подключение. Восемь портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек достаточно для объединения множества устройств и создания стабильной сети. Просторная таблица MAC-адресов на 4000 записей обеспечит надёжную работу даже при высокой нагрузке, исключая перебои в соединениях. С коммутатором Cudy легко масштабировать инфраструктуру и подключать устройства именно там, где это требуется, без перегрузок и сложных схем.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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