Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S
Коммутатор SNR — компактное настольное решение для объединения сетевых устройств в единую инфраструктуру. Четыре порта RJ45 поддерживают скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому устройство подходит для сетей с разными требованиями к скорости. Два порта SFP работают на скорости 1 Гбит/с и расширяют возможности подключения. Модель поддерживает PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, а таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Коммутатор работает на уровне L2 и относится к неуправляемому типу — для подключения не требуется сложная настройка. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить SNR на рабочем месте или рядом с сетевым оборудованием.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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