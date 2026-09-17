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Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S

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Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741256
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
800

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S

Коммутатор SNR — компактное настольное решение для объединения сетевых устройств в единую инфраструктуру. Четыре порта RJ45 поддерживают скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому устройство подходит для сетей с разными требованиями к скорости. Два порта SFP работают на скорости 1 Гбит/с и расширяют возможности подключения. Модель поддерживает PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, а таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Коммутатор работает на уровне L2 и относится к неуправляемому типу — для подключения не требуется сложная настройка. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить SNR на рабочем месте или рядом с сетевым оборудованием.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S1904GP-2S




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR — компактное настольное решение для объединения сетевых устройств в единую инфраструктуру. Четыре порта RJ45 поддерживают скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому устройство подходит для сетей с разными требованиями к скорости. Два порта SFP работают на скорости 1 Гбит/с и расширяют возможности подключения. Модель поддерживает PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, а таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Коммутатор работает на уровне L2 и относится к неуправляемому типу — для подключения не требуется сложная настройка. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить SNR на рабочем месте или рядом с сетевым оборудованием.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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