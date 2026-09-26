Коммутатор Origo OKVM410H/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х8
Вес, г.
810
Описание товара Коммутатор Origo OKVM410H/A1A
Настраиваемый коммутатор ORIGO — лаконичное решение для домашнего офиса или небольшого рабочего пространства. Четыре порта RJ45 делают устройство отличным выбором для подключения нескольких устройств одновременно, сохраняя компактность и порядок на столе. Благодаря уровню L2 коммутатор оптимально подходит для управления локальной сетью, а настольный форм-фактор не требует дополнительного места для установки. Отсутствие поддержки PoE делает модель максимально простой и надёжной в использовании. ORIGO — когда требуется базовая настройка сети без лишних функций.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 840 руб.2210 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
-
В наличииЦена 9 580 руб. 14 000 руб.2395 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
-
В наличииЦена 9 740 руб.2435 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2007X
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор ORIGO — лаконичное решение для домашнего офиса или небольшого рабочего пространства. Четыре порта RJ45 делают устройство отличным выбором для подключения нескольких устройств одновременно, сохраняя компактность и порядок на столе. Благодаря уровню L2 коммутатор оптимально подходит для управления локальной сетью, а настольный форм-фактор не требует дополнительного места для установки. Отсутствие поддержки PoE делает модель максимально простой и надёжной в использовании. ORIGO — когда требуется базовая настройка сети без лишних функций.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Origo OKVM410H/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Origo OKVM410H/A1A