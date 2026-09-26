Коммутатор Keenetic KN-4710
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Keenetic KN-4710
Неуправляемый коммутатор Keenetic — это надёжное и простое решение для расширения вашей сети без сложной настройки. Девять портов RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек обеспечат быструю передачу данных и позволят подключить целый офис или рабочую группу. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at вы легко сможете питать совместимые устройства прямо через сетевой кабель — никаких лишних розеток и кабелей. Уровень L2 обеспечивает базовые функции для стабильной работы локальной сети. Компактный настольный форм-фактор и небольшой вес — всего 427 граммов — позволяют разместить устройство в любом удобном месте. Таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу даже при интенсивной нагрузке.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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