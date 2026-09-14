Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F)
Коммутаторы Zyxel обеспечивают надежное и эффективное решение для управления сетевым трафиком в различных средах. Данный коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором, который идеально подходит для офисов и малых предприятий, где пространство ограничено. Работая на уровне L2, он обеспечивает базовые функции коммутации, необходимые для организации современной сети. Управляемый тип коммутатора предоставляет интеллектуальные функции управления, позволяющие оптимизировать сетевую производительность и безопасность. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af, 802.3at и 802.3bt, он способен питать подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры наблюдения и точки доступа, что упрощает установку и снижает затраты на электроэнергию. Этот коммутатор оснащен 8 портами RJ45, обеспечивая достаточную гибкость для подключения различных сетевых устройств. С размером таблицы MAC адресов в 4000 записей, он способен справляться с нагрузкой в сетях небольшого и среднего масштаба. Легкий вес в 0,34 кг делает его удобным для установки и перемещения, а бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность. Коммутатор Zyxel станет отличным выбором для тех, кто ищет функциональность, удобство управления и качество в одном устройстве.
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