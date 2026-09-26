Коммутатор Cudy IF1008P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy IF1008P
Коммутатор Cudy — находка для домашних сетей и небольших офисов. Восемь портов RJ45 дают гибкость подключения разных устройств, а поддержка PoE (802.3af и 802.3at) позволяет питать совместимые устройства через кабель, избавляя от лишних проводов. Настольный форм-фактор удобен: такой коммутатор не займёт много места и легко впишется в любой интерьер. Уровень L2 обеспечивает базовые сетевые возможности для стабильной работы. Максимальная скорость передачи данных — 100 Мбит/секунд — оптимальна для средних нагрузок. Таблица MAC-адресов на 2000 записей подходит для подключения множества устройств, а вес всего 0,525 кг делает устройство лёгким и мобильным. Неуправляемый тип — это простота в установке: всё работает сразу без сложных настроек.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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