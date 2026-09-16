Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб.
В наличии
Код товара: 723327
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, г.
590
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
Коммутатор D-Link с 24 портами RJ45 станет отличным решением для организации сетей в офисе или небольшом дата-центре. Неуправляемый тип гарантирует простую установку и мгновенную работу без лишних настроек. Форм-фактор RACK позволяет удобно разместить устройство в стандартной стойке — идеально для профессиональной инфраструктуры. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек вы получаете высокую производительность для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей помогает эффективно обслуживать обширную сеть пользователей и оборудования. Несмотря на свои возможности, коммутатор весит всего 1,74 кг — лёгкий и прочный вариант для вашего серверного шкафа.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link с 24 портами RJ45 станет отличным решением для организации сетей в офисе или небольшом дата-центре. Неуправляемый тип гарантирует простую установку и мгновенную работу без лишних настроек. Форм-фактор RACK позволяет удобно разместить устройство в стандартной стойке — идеально для профессиональной инфраструктуры. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек вы получаете высокую производительность для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей помогает эффективно обслуживать обширную сеть пользователей и оборудования. Несмотря на свои возможности, коммутатор весит всего 1,74 кг — лёгкий и прочный вариант для вашего серверного шкафа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - этот товар вы можете купить по цене 6420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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