Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
6 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, г.
590

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A

Коммутатор D-Link с 24 портами RJ45 станет отличным решением для организации сетей в офисе или небольшом дата-центре. Неуправляемый тип гарантирует простую установку и мгновенную работу без лишних настроек. Форм-фактор RACK позволяет удобно разместить устройство в стандартной стойке — идеально для профессиональной инфраструктуры. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек вы получаете высокую производительность для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей помогает эффективно обслуживать обширную сеть пользователей и оборудования. Несмотря на свои возможности, коммутатор весит всего 1,74 кг — лёгкий и прочный вариант для вашего серверного шкафа.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link с 24 портами RJ45 станет отличным решением для организации сетей в офисе или небольшом дата-центре. Неуправляемый тип гарантирует простую установку и мгновенную работу без лишних настроек. Форм-фактор RACK позволяет удобно разместить устройство в стандартной стойке — идеально для профессиональной инфраструктуры. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек вы получаете высокую производительность для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей помогает эффективно обслуживать обширную сеть пользователей и оборудования. Несмотря на свои возможности, коммутатор весит всего 1,74 кг — лёгкий и прочный вариант для вашего серверного шкафа.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A - этот товар вы можете купить по цене 6420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...