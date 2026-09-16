Top.Mail.Ru
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 1
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 2
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 3
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 4
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 5
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 6
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 7
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 8
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 9
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 10
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 11
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 12
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 13
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 14
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 15
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 16
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 17
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 18
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 19
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 20
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 21
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 22
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 23
Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 1
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 2
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 3
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 4
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 5
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 6
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 7
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 8
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 9
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 10
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 11
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 12
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 13
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 14
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 15
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 16
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 17
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 18
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 19
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 20
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 21
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 22
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 23
  • Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708295
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+

Коммутатор MERCUSYS MS110P — это неуправляемый настольный коммутатор с 10 портами Gigabit Ethernet, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet). Этот коммутатор предназначен для использования в домашних и офисных сетях, где требуется надежное и быстрое подключение нескольких устройств, включая те, которые требуют питания через Ethernet. MERCUSYS MS110P обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый порт, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Благодаря поддержке PoE+, коммутатор может подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet, что упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания. Высокая скорость передачи данных MERCUSYS MS110P обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый из 10 портов, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Это особенно важно для офисных сетей, где требуется высокая производительность и минимальные задержки. Поддержка PoE+ Коммутатор поддерживает технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet. Это упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания, делая сеть более организованной и удобной в управлении. Простота использования MERCUSYS MS110P является неуправляемым коммутатором, что означает отсутствие необходимости в сложной настройке. Просто подключите устройства к портам, и коммутатор автоматически начнет передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые не хотят тратить время на настройку сетевого оборудования. Надежность и долговечность Коммутатор MERCUSYS MS110P отличается высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию качественных компонентов и продуманной конструкции. Это обеспечивает стабильную работу сети и минимизирует риск сбоев, что особенно важно для офисных и домашних сетей, где требуется постоянная доступность подключения.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mercusys
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор MERCUSYS MS110P — это неуправляемый настольный коммутатор с 10 портами Gigabit Ethernet, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet). Этот коммутатор предназначен для использования в домашних и офисных сетях, где требуется надежное и быстрое подключение нескольких устройств, включая те, которые требуют питания через Ethernet. MERCUSYS MS110P обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый порт, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Благодаря поддержке PoE+, коммутатор может подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet, что упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания. Высокая скорость передачи данных MERCUSYS MS110P обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый из 10 портов, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Это особенно важно для офисных сетей, где требуется высокая производительность и минимальные задержки. Поддержка PoE+ Коммутатор поддерживает технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet. Это упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания, делая сеть более организованной и удобной в управлении. Простота использования MERCUSYS MS110P является неуправляемым коммутатором, что означает отсутствие необходимости в сложной настройке. Просто подключите устройства к портам, и коммутатор автоматически начнет передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые не хотят тратить время на настройку сетевого оборудования. Надежность и долговечность Коммутатор MERCUSYS MS110P отличается высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию качественных компонентов и продуманной конструкции. Это обеспечивает стабильную работу сети и минимизирует риск сбоев, что особенно важно для офисных и домашних сетей, где требуется постоянная доступность подключения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...