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Коммутатор TP-Link TL-SG1008P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG1008P

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Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 2
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Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 4
Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 470 руб.  7 920 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link TL-SG1008P
4 470 руб. -44%
7 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
980

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1008P

8-портовый настольный коммутатор с 4 портами PoE обеспечивает простое подключение устройств к вашей сети и поддерживает стандарты Ethernet и Fast Ethernet, позволяющие осуществлять передачу данных на скоростях 10/100 Мбит/с и 1000 Мбит/с соответственно. 4 из 8 портов RJ45 с автоматическим определением (с 1-го по 4-й порт) поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю). Эти порты могут автоматически определять и подавать питание устройствам на базе стандарта стандарт IEEE 802.3af, поддерживающими функцию PoE. В этом случае данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, что позволяет вам устанавливать сетевые устройства даже в тех местах, где отсутствует доступ к розетке или линиям электропередач. Теперь вы можете расположить точку доступа, IP камеру или телефон в любом удобном для вас месте.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1008P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
8-портовый настольный коммутатор с 4 портами PoE обеспечивает простое подключение устройств к вашей сети и поддерживает стандарты Ethernet и Fast Ethernet, позволяющие осуществлять передачу данных на скоростях 10/100 Мбит/с и 1000 Мбит/с соответственно. 4 из 8 портов RJ45 с автоматическим определением (с 1-го по 4-й порт) поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю). Эти порты могут автоматически определять и подавать питание устройствам на базе стандарта стандарт IEEE 802.3af, поддерживающими функцию PoE. В этом случае данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, что позволяет вам устанавливать сетевые устройства даже в тех местах, где отсутствует доступ к розетке или линиям электропередач. Теперь вы можете расположить точку доступа, IP камеру или телефон в любом удобном для вас месте.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG1008P - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4470 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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