Коммутатор TP-Link TL-SG1008P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1008P
8-портовый настольный коммутатор с 4 портами PoE обеспечивает простое подключение устройств к вашей сети и поддерживает стандарты Ethernet и Fast Ethernet, позволяющие осуществлять передачу данных на скоростях 10/100 Мбит/с и 1000 Мбит/с соответственно. 4 из 8 портов RJ45 с автоматическим определением (с 1-го по 4-й порт) поддерживают технологию PoE (питание по Ethernet кабелю). Эти порты могут автоматически определять и подавать питание устройствам на базе стандарта стандарт IEEE 802.3af, поддерживающими функцию PoE. В этом случае данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, что позволяет вам устанавливать сетевые устройства даже в тех местах, где отсутствует доступ к розетке или линиям электропередач. Теперь вы можете расположить точку доступа, IP камеру или телефон в любом удобном для вас месте.
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