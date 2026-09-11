Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
210 х 150 х 35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, кг.
1.05
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W)
OSNOVO SW-21000/A - PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов RJ45. 8 портов FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at) и 2 порта FE (10/100 Base-T). Коммутатор соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE - до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10...+55 гр. С.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
210 х 150 х 35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
OSNOVO SW-21000/A - PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов RJ45. 8 портов FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at) и 2 порта FE (10/100 Base-T). Коммутатор соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE - до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10...+55 гр. С.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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