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Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W)

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Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 1
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 2
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 3
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 4
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 5
Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 1
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 2
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 3
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 4
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 5
  • Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558084
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
210 х 150 х 35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W)

OSNOVO SW-21000/A - PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов RJ45. 8 портов FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at) и 2 порта FE (10/100 Base-T). Коммутатор соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE - до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10...+55 гр. С.

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-21000/A(120W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
210 х 150 х 35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
OSNOVO SW-21000/A - PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 портов RJ45. 8 портов FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at) и 2 порта FE (10/100 Base-T). Коммутатор соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE - до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10...+55 гр. С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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