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Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS

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Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295102
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
16 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием с разъемом RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.95

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS

Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1016DS представляет собой стандартное, высокопроизводительное, недорогое, обеспечивающее безразрывную связь сетевое устройство для обновления старой сети и увеличения ее пропускной способности до 100 Мбит/с. Все 16 портов поддерживают технологию авто-MDI/MDIX, не нужно беспокоится о типе кабеля, просто воткните кабель в устройство. Более того, благодаря инновационной энергосберегающей технологии коммутатор TL-SF1016DS позволит сберечь до 70%* потребляемой электроэнергии. 80% упаковочного материала может быть использовано вторично. Поэтому коммутатор является экологически-безопасным решением для вашей деловой сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анвар

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брал для камер видеонаблюдений, 8 камер спокойно вытягивает.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
16 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием с разъемом RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1016DS представляет собой стандартное, высокопроизводительное, недорогое, обеспечивающее безразрывную связь сетевое устройство для обновления старой сети и увеличения ее пропускной способности до 100 Мбит/с. Все 16 портов поддерживают технологию авто-MDI/MDIX, не нужно беспокоится о типе кабеля, просто воткните кабель в устройство. Более того, благодаря инновационной энергосберегающей технологии коммутатор TL-SF1016DS позволит сберечь до 70%* потребляемой электроэнергии. 80% упаковочного материала может быть использовано вторично. Поэтому коммутатор является экологически-безопасным решением для вашей деловой сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анвар

Достоинства:


Комментарий:
Работает, брал для камер видеонаблюдений, 8 камер спокойно вытягивает.


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