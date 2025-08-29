Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS
Коммутатор Fast Ethernet TL-SF1016DS представляет собой стандартное, высокопроизводительное, недорогое, обеспечивающее безразрывную связь сетевое устройство для обновления старой сети и увеличения ее пропускной способности до 100 Мбит/с. Все 16 портов поддерживают технологию авто-MDI/MDIX, не нужно беспокоится о типе кабеля, просто воткните кабель в устройство. Более того, благодаря инновационной энергосберегающей технологии коммутатор TL-SF1016DS позволит сберечь до 70%* потребляемой электроэнергии. 80% упаковочного материала может быть использовано вторично. Поэтому коммутатор является экологически-безопасным решением для вашей деловой сети.
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Достоинства:
Комментарий:
Работает, брал для камер видеонаблюдений, 8 камер спокойно вытягивает.
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS
Достоинства:
Комментарий:
Работает, брал для камер видеонаблюдений, 8 камер спокойно вытягивает.