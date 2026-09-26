Коммутатор Cudy IG1005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х6
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор Cudy IG1005
Коммутатор Cudy — это простой и надёжный вариант для организации базовой сети. Он неуправляемый, поэтому не требует сложной настройки: подключайте устройства к 5 портам RJ45 и сразу работайте на скорости до 1000 Мбит/сек. Уровень L2 позволяет быстро и эффективно передавать данные внутри локальной сети, а вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечит стабильную работу даже при большом числе подключений. Этот коммутатор отлично подойдёт для офиса или дома, когда нужна быстрая и удобная связность без лишних сложностей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Cudy — это простой и надёжный вариант для организации базовой сети. Он неуправляемый, поэтому не требует сложной настройки: подключайте устройства к 5 портам RJ45 и сразу работайте на скорости до 1000 Мбит/сек. Уровень L2 позволяет быстро и эффективно передавать данные внутри локальной сети, а вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечит стабильную работу даже при большом числе подключений. Этот коммутатор отлично подойдёт для офиса или дома, когда нужна быстрая и удобная связность без лишних сложностей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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