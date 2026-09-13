Коммутатор TP-Link LS108GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS108GP
Коммутаторы TP-Link — это надежное и функциональное решение для обеспечения стабильного сетевого соединения в малых и средних офисах или домашних сетях. Рассматриваемая модель отличается неуправляемым типом, что упрощает установку и эксплуатацию, так как не требует сложных настроек. Этот настольный коммутатор от бренда TP-Link функционирует на уровне L2, что обеспечивает надежную передачу данных с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек. Устройство оснащено 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, обеспечивая гибкость сети. Благодаря поддержке PoE стандарта 802.3at, некоторые порты могут предоставлять питание подключенным устройствам, что упрощает установку сетевого оборудования, такого как IP-камеры или точки доступа. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000 записей, обеспечивая надежное и стабильное соединение в сети. Коммутатор выполнен в компактном настольном форм-факторе, а его вес составляет всего 0,523 кг, что способствует легкой установке и минимальному занятию пространства. Это идеальное решение для тех, кто ищет простое в использовании сетевое оборудование с достаточным количеством функций для создания эффективной и стабильной сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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