Top.Mail.Ru
Коммутатор TP-Link LS108GP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор TP-Link LS108GP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 1
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 2
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 3
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 4
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 5
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 6
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 7
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 8
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 9
Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 5
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 6
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 7
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 8
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 9
  • Коммутатор TP-Link LS108GP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link LS108GP
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, кг.
1.65

Описание товара Коммутатор TP-Link LS108GP

Коммутаторы TP-Link — это надежное и функциональное решение для обеспечения стабильного сетевого соединения в малых и средних офисах или домашних сетях. Рассматриваемая модель отличается неуправляемым типом, что упрощает установку и эксплуатацию, так как не требует сложных настроек. Этот настольный коммутатор от бренда TP-Link функционирует на уровне L2, что обеспечивает надежную передачу данных с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек. Устройство оснащено 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, обеспечивая гибкость сети. Благодаря поддержке PoE стандарта 802.3at, некоторые порты могут предоставлять питание подключенным устройствам, что упрощает установку сетевого оборудования, такого как IP-камеры или точки доступа. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000 записей, обеспечивая надежное и стабильное соединение в сети. Коммутатор выполнен в компактном настольном форм-факторе, а его вес составляет всего 0,523 кг, что способствует легкой установке и минимальному занятию пространства. Это идеальное решение для тех, кто ищет простое в использовании сетевое оборудование с достаточным количеством функций для создания эффективной и стабильной сети.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS108GP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы TP-Link — это надежное и функциональное решение для обеспечения стабильного сетевого соединения в малых и средних офисах или домашних сетях. Рассматриваемая модель отличается неуправляемым типом, что упрощает установку и эксплуатацию, так как не требует сложных настроек. Этот настольный коммутатор от бренда TP-Link функционирует на уровне L2, что обеспечивает надежную передачу данных с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек. Устройство оснащено 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, обеспечивая гибкость сети. Благодаря поддержке PoE стандарта 802.3at, некоторые порты могут предоставлять питание подключенным устройствам, что упрощает установку сетевого оборудования, такого как IP-камеры или точки доступа. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000 записей, обеспечивая надежное и стабильное соединение в сети. Коммутатор выполнен в компактном настольном форм-факторе, а его вес составляет всего 0,523 кг, что способствует легкой установке и минимальному занятию пространства. Это идеальное решение для тех, кто ищет простое в использовании сетевое оборудование с достаточным количеством функций для создания эффективной и стабильной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link LS108GP - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...