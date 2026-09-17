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Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS

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Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 2
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Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
  • Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS
4 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х4х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS

Коммутатор SNR с 16 портами RJ45 — практичное решение для построения локальной сети в офисе, рабочей группе или другом сетевом сегменте. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает гибкое подключение устройств с разными скоростными возможностями. Модель выполнена в настольном форм-факторе и относится к неуправляемым коммутаторам уровня L2, поэтому подходит для быстрого развертывания сети без сложной настройки. Для подключения оптического оборудования предусмотрен 1 порт SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает коммутатору эффективно работать в сети с большим количеством подключённых устройств.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR с 16 портами RJ45 — практичное решение для построения локальной сети в офисе, рабочей группе или другом сетевом сегменте. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает гибкое подключение устройств с разными скоростными возможностями. Модель выполнена в настольном форм-факторе и относится к неуправляемым коммутаторам уровня L2, поэтому подходит для быстрого развертывания сети без сложной настройки. Для подключения оптического оборудования предусмотрен 1 порт SFP со скоростью 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей помогает коммутатору эффективно работать в сети с большим количеством подключённых устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор SNR SNR-S1916-1GS - по цене 4350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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