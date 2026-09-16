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КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A

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КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - фото 1
КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - фото 1
  • КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1024D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, эксплуатационная документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, г.
950

Описание товара КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A

Этот неуправляемый коммутатор D-Link легко справится с задачами малого офиса или организации рабочей группы. 24 порта RJ45 позволяют подключить множество устройств, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек — это стабильная работа без задержек. Форм-фактор настольный, поэтому устройство не требует отдельного монтажного пространства — его просто разместить там, где удобно. Уровень L2 обеспечивает базовую маршрутизацию сети. С внушительной таблицей на 8000 MAC-адресов, коммутатор отлично подходит для расширяющихся сетей. Не поддерживает PoE, что упрощает эксплуатацию и снижает стоимость решения. При весе всего 0,95 кг коммутатор остаётся компактным и не утяжелит ваш рабочий стол.



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Отзывы о товаре КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1024D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, эксплуатационная документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Этот неуправляемый коммутатор D-Link легко справится с задачами малого офиса или организации рабочей группы. 24 порта RJ45 позволяют подключить множество устройств, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек — это стабильная работа без задержек. Форм-фактор настольный, поэтому устройство не требует отдельного монтажного пространства — его просто разместить там, где удобно. Уровень L2 обеспечивает базовую маршрутизацию сети. С внушительной таблицей на 8000 MAC-адресов, коммутатор отлично подходит для расширяющихся сетей. Не поддерживает PoE, что упрощает эксплуатацию и снижает стоимость решения. При весе всего 0,95 кг коммутатор остаётся компактным и не утяжелит ваш рабочий стол.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
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Купить КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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