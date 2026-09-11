Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 1
Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 2
Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 3
Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 1
  • Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 2
  • Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 3
  • Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554787
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
900

Описание товара Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M)

Это гигабитный неуправляемый Ethernet-коммутатор. Его полнодуплексная скорость передачи может достигать 2000 Мбит/с, обеспечивая своевременную передачу больших файлов и плавность видео. Коммутатор имеет мини-стальной корпус, безвентиляторную конструкцию и переадресацию всех портов на скорости проводной сети.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Это гигабитный неуправляемый Ethernet-коммутатор. Его полнодуплексная скорость передачи может достигать 2000 Мбит/с, обеспечивая своевременную передачу больших файлов и плавность видео. Коммутатор имеет мини-стальной корпус, безвентиляторную конструкцию и переадресацию всех портов на скорости проводной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda 16PORT 1000M (TEG1016M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...