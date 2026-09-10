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Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP
3 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
171 x 27 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х6
Вес, г.
910

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP

TL-SF1008LP - 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE, Plug and Play, дальность PoE для видеонаблюдения — до 250 м. Благодаря соответствию стандарту PoE 802.3af каждый порт PoE поддерживает до 15,4 Вт, а общий бюджет PoE 41 Вт* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1008LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Качество выполнения важных задач, таких как видеонаблюдение за ключевыми бизнес?объектами, гарантируется благодаря возможности назначения высокого приоритета портам 1–2 в режиме приоритета, который включается одним нажатием.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
171 x 27 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SF1008LP - 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE, Plug and Play, дальность PoE для видеонаблюдения — до 250 м. Благодаря соответствию стандарту PoE 802.3af каждый порт PoE поддерживает до 15,4 Вт, а общий бюджет PoE 41 Вт* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1008LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Качество выполнения важных задач, таких как видеонаблюдение за ключевыми бизнес?объектами, гарантируется благодаря возможности назначения высокого приоритета портам 1–2 в режиме приоритета, который включается одним нажатием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP - по цене 3860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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