Коммутатор Zyxel GS1200-5-EU0101F
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295134
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-5-EU0101F
Этот коммутатор поставляется с удобным «мастером» настройки с web-интерфейсом, который дает пошаговые инструкции по настройке, конфигурированию и управлению, включая создание резервной копии конфигурации и обновление микрокода, помогающие быстро и легко выполнить эти процедуры. Сделав несколько щелчков мышью, вы сможете полностью подготовить сеть к работе и вам больше не придется отрываться от своих дел для дополнительной настройки параметров сети.
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Этот коммутатор поставляется с удобным «мастером» настройки с web-интерфейсом, который дает пошаговые инструкции по настройке, конфигурированию и управлению, включая создание резервной копии конфигурации и обновление микрокода, помогающие быстро и легко выполнить эти процедуры. Сделав несколько щелчков мышью, вы сможете полностью подготовить сеть к работе и вам больше не придется отрываться от своих дел для дополнительной настройки параметров сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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